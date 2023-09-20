Зеленський назвав три кроки для реформування ООН, серед яких відмова від вето

"574 доби повномасштабної російської агресії - це 574 причини для змін в цій залі. І голосів "за" такі зміни - насправді, мільярди", - сказав він.

Зеленський зазначив, що абсолютна більшість людей в світі прагне світу без агресій. На противагу є лише одержимі в Росії. Він наголосив, що вето не має слугувати зброєю для тих, хто одержимий ненавистю і війною.

Україна бачить в ООН зростання підтримки ідеї, що у випадках масових жорстоких злочинів проти життя, потрібна добровільна відмова від права вето. При цьому Росія з власної волі не віддасть колись вкрадений привілей.

Саме тому, за словами Зеленського, Генасамблеї ООН треба дати реальну можливість долати вето. Це є першим необхідним кроком для реформування.

"Якщо війну неможливо зупинити через те, що всі зусилля блокуються вето агресора чи того, хто потурає агресору, потрібно виносити це питання на розгляд Генеральної асамблеї. За умови набрання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй і з Азії, і з Африки, і з Європи, і з обох Америк, і з регіону Тихого океану, - глобальної кваліфікованої більшості, - вето має реально долатися, і така резолюція Генеральної асамблеї повинна бути обовʼязковою для виконання всіма державами-членами", - сказав він.

Другим кроком президент зазначив те, що Рада безпеки ООН має бути повністю підзвітною перед націями світу. Так, коло постійних членів Радбезу має відображати сучасність.

Зеленський підкреслив, що у складі Радбезу має постійно бути Африканський Союз, Латинська Америка та держави Тихого океану. Азія заслуговує на ширше постійне представництво, адже Японія, Індія чи ісламський світ не мають бути "за бортом".

Він зазначив, що варто зважати на зміни, які відбулись в Європі. Зокрема, Німеччина стала одним із ключових глобальних гарантів миру та безпеки. Тому Берлін заслуговує на місце серед постійних членів Радбезу.

Також необхідне розширення участі і доступу до роботи Радбезу та її допоміжних органів для всіх членів Генасамблеї, яких не визнано агресорами.

При цьому будь-яка участь держави-члена Радбезу має призупинятися на час, коли така країна в порушення Статуту ООН йде агресією проти іншої нації.

Третім кроком реформування є система превенції агресій через раннє реагування на дії, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету держав.

"Націям світу варто погодити такий механізм реагування на агресії для захисту інших, який би кожен хотів для власної безпеки. Російське вторгнення в Україну показало, що саме може бути таким механізмом. Серед іншого, потужні санкції проти агресора. І не лише на етапі, коли вже відбулась Буча, але й на етапі, коли збирається армія вторгнення", - сказав він.

Зеленський наголосив, що кожен, хто хоче почати війну, має бачити ще до своєї фатальної помилки, що саме втратить, коли почне її. Водночас питання про застосування превентивних санкцій має виноситись на розгляд Радбезу ООН автоматично, коли будь-який член Генасамблеї заявляє про загрозу агресії.

Реформування ООН

Зазначимо, що до складу ООН входять п'ять постійних членів, які наділені правом вето. Серед них США, Британія, Франція, Китай та Росія.

При цьому українські офіційні особи неодноразово заявляли, що Росія перебуває в ООН незаконно, адже вона узурпувала місце СРСР в обхід необхідних процедур на підставі листа тодішнього російського президента Бориса Єльцина.

В Україні багато разів закликали ООН до "перезавантаження". Зокрема, організації слід позбавити Росію права вето, оновити склад Радбезу та відновити довіру до ООН.

Президент зазначав, що право вето загнало ООН в глухий кут.

Зеленський також закликав виключити Росію з Ради безпеки ООН.

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