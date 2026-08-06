Зеленський назвав терміни створення Україною власної балістики та системи ПРО

Глава держави провів нараду щодо підготовки української балістики та стану виконання завдань по антибалістичній програмі FREYJA. Зокрема, залучені структури доповіли про наявні потреби та етапи реалізації на цей час.

Президент наголосив, що абсолютній меншості країн світу вдалось розробити свою балістику і антибалістичну систему.

"Україна має цю спроможність. У українців є відповідна наукова база та компетенції. Можемо констатувати, що на необхідний рівень уже вийшли й наші виробники зброї. Розраховуємо, що на етапі 2026-2027 років Україна досягне потрібних результатів", - заявив Зеленський.

Він додав, що під час наради було визначено графік і відповідальних осіб за складові програм, що потребують прискорення.

"Обговорили на нараді ключові виклики, а саме - доступ до критичних компонентів, також додаткові кроки в технологічній співпраці з партнерами, локалізацію виробництва. FREYJA рухається, і це важливо", - зазначив глава держави.

Президент розповів, що обговорювалася й робота з партнерами щодо ракет PAC-2 і PAC-3. Він наголосив, що очікує від МЗС та Міноборони результатів у комунікації з партнерами.