Зеленский назвал сроки создания Украиной собственной баллистики и системы ПРО

Глава государства провел совещание по подготовке украинской баллистики и состоянию выполнения задач по антибаллистической программе FREYJA. В частности, привлеченные структуры доложили об имеющихся потребностях и этапах реализации в настоящее время.

Президент подчеркнул, что абсолютному меньшинству стран мира удалось разработать свою баллистику и антибалистическую систему.

"Украина имеет эту возможность. У украинцев есть соответствующая научная база и компетенции. Можем констатировать, что на необходимый уровень уже вышли и наши производители оружия. Рассчитываем, что на этапе 2026-2027 годов Украина достигнет нужных результатов", - заявил Зеленский.

Он добавил, что во время совещания был определен график и ответственные лица за составляющие программ, требующих ускорения.

"Обсудили на совещании ключевые вызовы, а именно - доступ к критическим компонентам, также дополнительные шаги в технологическом сотрудничестве с партнерами, локализацию производства. FREYJA двигается, и это важно", - отметил глава государства.

Президент рассказал, что обсуждалась и работа с партнерами по ракетам PAC-2 и PAC-3. Он отметил, что ожидает от МИДа и Минобороны результатов в коммуникации с партнерами.