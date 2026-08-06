Зеленский назвал сроки создания Украиной собственной баллистики и системы ПРО

Создать собственную баллистику и разработать антибалистическую систему удалось абсолютному меньшинству стран мира. Украина способна это сделать уже совсем скоро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Глава государства провел совещание по подготовке украинской баллистики и состоянию выполнения задач по антибаллистической программе FREYJA. В частности, привлеченные структуры доложили об имеющихся потребностях и этапах реализации в настоящее время.
Президент подчеркнул, что абсолютному меньшинству стран мира удалось разработать свою баллистику и антибалистическую систему.
"Украина имеет эту возможность. У украинцев есть соответствующая научная база и компетенции. Можем констатировать, что на необходимый уровень уже вышли и наши производители оружия. Рассчитываем, что на этапе 2026-2027 годов Украина достигнет нужных результатов", - заявил Зеленский.
Он добавил, что во время совещания был определен график и ответственные лица за составляющие программ, требующих ускорения.
"Обсудили на совещании ключевые вызовы, а именно - доступ к критическим компонентам, также дополнительные шаги в технологическом сотрудничестве с партнерами, локализацию производства. FREYJA двигается, и это важно", - отметил глава государства.
Президент рассказал, что обсуждалась и работа с партнерами по ракетам PAC-2 и PAC-3. Он отметил, что ожидает от МИДа и Минобороны результатов в коммуникации с партнерами.
Напомним, советник Зеленский сообщил, что РФ способна ежемесячно выпускать по Украине около 100 баллистических ракет. Поэтому удары по бизнесу, складам, производству и тому подобное будут продолжаться.
Кроме того, глава государства предположил, что Киев может получать меньше ракет к ПВО из-за попыток Запада сделать ее "более сговорчивой".