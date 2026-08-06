RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский назвал сроки создания Украиной собственной баллистики и системы ПРО

15:10 06.08.2026 Чт
2 мин
Украинцы владеют соответствующей научной базой и компетенциями
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Создать собственную баллистику и разработать антибалистическую систему удалось абсолютному меньшинству стран мира. Украина способна это сделать уже совсем скоро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава государства провел совещание по подготовке украинской баллистики и состоянию выполнения задач по антибаллистической программе FREYJA. В частности, привлеченные структуры доложили об имеющихся потребностях и этапах реализации в настоящее время.

Президент подчеркнул, что абсолютному меньшинству стран мира удалось разработать свою баллистику и антибалистическую систему.

"Украина имеет эту возможность. У украинцев есть соответствующая научная база и компетенции. Можем констатировать, что на необходимый уровень уже вышли и наши производители оружия. Рассчитываем, что на этапе 2026-2027 годов Украина достигнет нужных результатов", - заявил Зеленский.

Он добавил, что во время совещания был определен график и ответственные лица за составляющие программ, требующих ускорения.

"Обсудили на совещании ключевые вызовы, а именно - доступ к критическим компонентам, также дополнительные шаги в технологическом сотрудничестве с партнерами, локализацию производства. FREYJA двигается, и это важно", - отметил глава государства.

Президент рассказал, что обсуждалась и работа с партнерами по ракетам PAC-2 и PAC-3. Он отметил, что ожидает от МИДа и Минобороны результатов в коммуникации с партнерами.

Напомним, советник Зеленский сообщил, что РФ способна ежемесячно выпускать по Украине около 100 баллистических ракет. Поэтому удары по бизнесу, складам, производству и тому подобное будут продолжаться.

Кроме того, глава государства предположил, что Киев может получать меньше ракет к ПВО из-за попыток Запада сделать ее "более сговорчивой".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийУкраинаРакеты