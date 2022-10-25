Зеленський назвав термін, коли чекає на оцінку прогресу щодо вступу до ЄС

Оцінка прогресу України щодо вступу до Європейського Союзу має відбутися до оприлюднення наступного пакету у рамках політики розширення.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ під час спільної конференції із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.
"Обговорили питання європейської та євроатлантичної інтеграції нашої країни. Вже цього року ми виконаємо всі рекомендації щодо вступу України до Євросоюзу. Я вважаю, що ця робота має отримати належну оцінку з боку Європейського союзу ще до оприлюднення наступного пакета в рамках політики розширення", – зазначив президент України.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 25 жовтня Штайнмаєр приїхав до України з офіційним візитом.
Він провів переговори із Зеленським, під час яких глави держав обговорили тему постачання зброї Україні.
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