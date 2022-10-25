Зеленский назвал срок, когда ждет оценку прогресса по вступлению в ЕС

Оценка прогресса Украины по вступлению в Европейский союз должна состояться до обнародования следующего пакета в рамках политики расширения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление во время общей конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.