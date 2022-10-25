Зеленский назвал срок, когда ждет оценку прогресса по вступлению в ЕС

Оценка прогресса Украины по вступлению в Европейский союз должна состояться до обнародования следующего пакета в рамках политики расширения.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление во время общей конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
"Обсудили вопросы европейской и евроатлантической интеграции нашей страны. Уже в этом году мы выполним все рекомендации, которые касаются вступления Украины в Евросоюз. Я считаю, что эта работа должна получить надлежащую оценку со стороны Европейского союза еще до обнародования следующего пакета в рамках политики расширения", - отметил президент Украины.
Напомним, ранее стало известно, что 25 октября Штайнмайер приехал в Украину с официальным визитом.
Он провел переговоры с Зеленским, в ходе которых главы государств обсудили тему поставок оружия Украине.
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