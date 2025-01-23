Зеленський назвав справедливу умову для початку переговорів з РФ

Зеленський зазначив, що переговори можуть бути справедливими і несправедливими. Питання а тому, з ким в цей час буде Україна.

"Якщо вона буде не сама, то Україна буде робити все, щоб перемовини були справедливим. А справедливі - це гарантії, що ворог повернеться, як мінімум, до лінії повномасштабного вторгнення. Це було б справедлива можливість почати діалог. Але може бути по-різному, в житті так буває", - сказав президент.

Він пояснив, що все залежить від того, як Україна та інші дивляться на справедливість - однаково чи по-різному. Зокрема, це залежить він нової адміністрації США, від ЄС, від їхньої самостійності, і в тому числі від Глобального Півдня.

"Питання в тому, чи Україна буде як колись в нормандському форматі одна - і всі інші, або Україна буде з союзниками і цього разу Україна буде одна. Ось що таке справедливі переговори", - додав Зеленський.