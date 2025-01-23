Зеленский назвал справедливое условие для начала переговоров с РФ

Зеленский отметил, что переговоры могут быть справедливыми и несправедливыми. Вопрос а том, с кем в это время будет Украина.

"Если она будет не одна, то Украина будет делать все, чтобы переговоры были справедливым. А справедливые - это гарантии, что враг вернется, как минимум, к линии полномасштабного вторжения. Это было бы справедливая возможность начать диалог. Но может быть по-разному, в жизни так бывает", - сказал президент.

Он пояснил, что все зависит от того, как Украина и другие смотрят на справедливость - одинаково или по-разному. В частности, это зависит он новой администрации США, от ЕС, от их самостоятельности, и в том числе от Глобального Юга.

"Вопрос в том, будет ли Украина будет как когда-то в нормандском формате одна - и все остальные, или Украина будет с союзниками и на этот раз Украина будет одна. Вот что такое справедливые переговоры", - добавил Зеленский.