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Зеленский назвал справедливое условие для начала переговоров с РФ

Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, которое считает справедливым для начала переговоров с Россией. В частности, это возвращение армии РФ к линии полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства изданию Bloomberg.

Зеленский отметил, что переговоры могут быть справедливыми и несправедливыми. Вопрос а том, с кем в это время будет Украина.

"Если она будет не одна, то Украина будет делать все, чтобы переговоры были справедливым. А справедливые - это гарантии, что враг вернется, как минимум, к линии полномасштабного вторжения. Это было бы справедливая возможность начать диалог. Но может быть по-разному, в жизни так бывает", - сказал президент.

Он пояснил, что все зависит от того, как Украина и другие смотрят на справедливость - одинаково или по-разному. В частности, это зависит он новой администрации США, от ЕС, от их самостоятельности, и в том числе от Глобального Юга.

"Вопрос в том, будет ли Украина будет как когда-то в нормандском формате одна - и все остальные, или Украина будет с союзниками и на этот раз Украина будет одна. Вот что такое справедливые переговоры", - добавил Зеленский.

Возможность мирных переговоров

Ранее Владимир Зеленский заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин может подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к миру, ведь экономика РФ очень сильно зависит от Китая.

Также мы писали, что в своем посте на сайте Truth Social Дональд Трамп пригрозил России новыми пошлинами, тарифами и санкциями, если война против Украины не прекратится. Политик призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно остановить агрессию.

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