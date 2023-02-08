Зеленський назвав "смішною" заяву Беннета про угоду з Путіним

Президент Володимир Зеленський назвав смішною заяву колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета, що російський диктатор Володимир Путін на початку війни проти України пообіцяв йому не вбивати українського лідера.

"О, ви знаєте, нещодавно навіть говорили, що я уклав угоду з Путіним, щоб мене не вбивали! Люди говорять про мене. Це смішно", - заявив він.

При цьому Зеленський додав, що його вбивство було величезним потрясінням.

"Якби мене вбили, це було б величезним потрясінням. Особливо якщо це сталося б на самому початку, коли багато людей не розуміли, чому йде війна. У той час це було схоже на стихійне лихо, на землетрус тощо. І я був як магніт для людей. Магніт, який стабілізував їх", - заявив президент.

Зеленський також повідомив, що до повномасштабного вторгнення Росії західні спецслужби запевняли, що в Україну надіслали диверсійні групи, щоб його вбити.

"Їхньою метою було послабити Україну і підірвати основи держави. Американці та англійці запевнили мене, що першого удару буде завдано по мені особисто і що я маю зберегти своє життя за будь-яку ціну. Ще до вторгнення вони говорили мені, що я - ціль номер один і що вони зможуть забезпечити мою безпеку. Деякі з диверсійних груп були ідентифіковані, деякі - ні. Можливо, деякі хотіли стати героями, усунувши мене", - заявив глава держави.

Нагадаємо, раніше колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що російський диктатор нібито пообіцяв не вбивати Зеленського.

Пізніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав таку заяву фікцією.

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