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Це все фікція. В Офісі президента відреагували на обіцянки Путіна не вбивати Зеленського

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Неділя 05 лютого 2023 15:00
Це все фікція. В Офісі президента відреагували на обіцянки Путіна не вбивати Зеленського Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Офісі президента викликали здивування заяви низки колишніх лідерів країн, що стосуються вторгнення Росії в Україну, як обіцянки російського диктатора Володимира Путіна не вбивати українського лідера Володимира Зеленського чи нібито згоди України відмовився від прагнення вступити в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Виникають дивні інсайди ексів про "посередництво": Путін нібито давав "гарантії не вбивати", а "Захід перервав перспективні переговори". Але все це фікція", - написав він.

Подоляк підкреслив, що за російським вторгненням в Україну стоїть не "розширення НАТО", гарантії безпеки чи санкції, а бажання країни-агресора знищити нашу державу та вбивати українців.

Як повідомлялося раніше, колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що Путін на початку повномасштабної війни нібито пообіцяв йому не вбивати Зеленського.

При цьому видання Independent повідомляло, що український лідер пережив понад 12 спроб замаху після 24 лютого.

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