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Зеленский назвал "смешным" заявление Беннета о сделке с Путиным

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Киев, Среда 08 февраля 2023 22:34
Зеленский назвал "смешным" заявление Беннета о сделке с Путиным Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский назвал смешным заявление бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, что российский диктатор Владимир Путин в начале войны против Украины пообещал ему не убивать украинского лидера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Le Figaro.

"О, вы знаете, недавно даже говорили, что я заключил сделку с Путиным, чтобы меня не убивали! Люди говорят обо мне. Это смешно", - заявил он.

При этом Зеленский добавил, что его убийство было был огромным потрясением.

"Если бы меня убили, это было бы огромным потрясением. Особенно если это произошло бы в самом начале, когда многие люди не понимали, почему идет война. В то время это было похоже на стихийное бедствие, на землетрясение и тому подобное. И я был как магнит для людей. Магнит, который стабилизировал их", - заявил президент.

Зеленский также сообщил, что до полномасштабного вторжения России западные спецслужбы заверяли, что в Украину послали диверсионные группы, чтобы его убить.

"Их целью было ослабить Украину и подорвать основы государства. Американцы и англичане заверили меня, что первый удар будет нанесен по мне лично и что я должен сохранить свою жизнь любой ценой. Еще до вторжения они говорили мне, что я - цель номер один и что они смогут обеспечить мою безопасность. Некоторые из диверсионных групп были идентифицированы, некоторые - нет. Может быть, некоторые хотели стать героями, устранив меня", - заявил глава государства.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что российский диктатор якобы пообещал не убивать Зеленского.

Позже советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал такое заявление фикцией.

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