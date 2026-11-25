Зеленський назвав регіони України, де зараз найскладніша ситуація зі світлом
Найважча ситуація з енергопостачанням наразі спостерігається в Дніпрі, Дніпропетровській області та Запоріжжі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
За словами глави держави, на всіх об'єктах, пошкоджених російськими обстрілами, тривають відновлювальні роботи.
Незважаючи на те, що фахівцям доводиться призупиняти ремонти через постійні загрози нових атак, енергетики мають усе необхідне обладнання та ресурси для повернення світла в оселі українців.
"У росіян тактика незмінна: вони бʼють саме по лініях та по мережах, по підстанціях бʼють, щоб ускладнити передачу електрики від генерації. Ремонтуємо. І на кожен удар ми будемо Росії відповідати - і відповідати будемо достойно", - наголосив президент.
Окремо Зеленський відзначив роботу бійців Сил спеціальних операцій ЗСУ, які за допомогою українських безпілотників атакували російський військовий аеродром, з якого злітає ворожа авіація.
Наразі масштаби збитків, завданих окупантам, уточнюються.
"Продовжимо завдавати наших їм відповідей. Російська авіація, російські військові кораблі та судна, які транспортують російську зброю, - наші абсолютно законні цілі", - підсумував він.
Нагадаємо, що 25 листопада російські окупаційні війська продовжили терор проти української енергетичної інфраструктури, завдавши чергових ударів по об'єктах у кількох регіонах країни.
Зокрема, внаслідок чергової атаки ворога частина Дніпропетровської області знову залишилася без світла. Без електропостачання опинилися споживачі в частині Дніпра, а також у чотирьох районах регіону.
Крім того, вдень під ударом опинилася і сусідня область - дрон РФ ударив по енергооб’єкту у Полтавському районі, є травмовані. На місці влучання спалахнула пожежа, яку ліквідовували підрозділи ДСНС.