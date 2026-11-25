Найважча ситуація з енергопостачанням наразі спостерігається в Дніпрі, Дніпропетровській області та Запоріжжі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

За словами глави держави, на всіх об'єктах, пошкоджених російськими обстрілами, тривають відновлювальні роботи.

Незважаючи на те, що фахівцям доводиться призупиняти ремонти через постійні загрози нових атак, енергетики мають усе необхідне обладнання та ресурси для повернення світла в оселі українців.

"У росіян тактика незмінна: вони бʼють саме по лініях та по мережах, по підстанціях бʼють, щоб ускладнити передачу електрики від генерації. Ремонтуємо. І на кожен удар ми будемо Росії відповідати - і відповідати будемо достойно", - наголосив президент.

Окремо Зеленський відзначив роботу бійців Сил спеціальних операцій ЗСУ, які за допомогою українських безпілотників атакували російський військовий аеродром, з якого злітає ворожа авіація.

Наразі масштаби збитків, завданих окупантам, уточнюються.

"Продовжимо завдавати наших їм відповідей. Російська авіація, російські військові кораблі та судна, які транспортують російську зброю, - наші абсолютно законні цілі", - підсумував він.