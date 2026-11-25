Російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, внаслідок чого частина регіону залишилася без електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram -канал ДТЕК.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі", - наголосили в ДТЕК.

В енергокомпанії зазначили, що фахівці розпочнуть відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Наразі без світла залишається частина Дніпра, а також Дніпровського, Павлоградського, Синельниківського та Самарівського районів.

Нагадаємо, що внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлення зафіксували одразу в п'яти областях України - Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Харківській.

За даними "Укренерго", ворожі удари пошкодили значну кількість об'єктів, що забезпечують електропостачання регіонів, а найскладнішою залишається ситуація саме на Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Зокрема, ситуація зі світлом у Дніпропетровській області оцінюється як вкрай важка через повторні ворожі атаки на енергооб'єкти.

Внаслідок ударів без електроенергії опинилися житлові будинки та частина критичної інфраструктури, через що в окремих районах області запровадили екстрені відключення поза графіками.

У ДТЕК наголошують, що відновлення енергопостачання суттєво ускладнюють тривалі повітряні тривоги та серйозні пошкодження магістральних мереж.