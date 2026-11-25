Частина Дніпропетровської області знову залишилася без світла через атаку РФ
Російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, внаслідок чого частина регіону залишилася без електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал ДТЕК.
За даними компанії, внаслідок обстрілу пошкоджено магістральні мережі.
Наразі без світла залишається частина Дніпра, а також Дніпровського, Павлоградського, Синельниківського та Самарівського районів.
В енергокомпанії зазначили, що фахівці розпочнуть відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.
Насамперед електропостачання повертатимуть об'єктам критичної інфраструктури.
"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі", - наголосили в ДТЕК.
Нагадаємо, що внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлення зафіксували одразу в п'яти областях України - Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Харківській.
За даними "Укренерго", ворожі удари пошкодили значну кількість об'єктів, що забезпечують електропостачання регіонів, а найскладнішою залишається ситуація саме на Дніпропетровщині та Запоріжжі.
Зокрема, ситуація зі світлом у Дніпропетровській області оцінюється як вкрай важка через повторні ворожі атаки на енергооб'єкти.
Внаслідок ударів без електроенергії опинилися житлові будинки та частина критичної інфраструктури, через що в окремих районах області запровадили екстрені відключення поза графіками.
У ДТЕК наголошують, що відновлення енергопостачання суттєво ускладнюють тривалі повітряні тривоги та серйозні пошкодження магістральних мереж.