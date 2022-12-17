Зеленський назвав регіони, в яких найскладніша ситуація зі світлом

В Україні складна ситуація з електропостачанням залишається у Києві та ще трьох областях. В інших регіонах також є відключення світла.

Він зазначив, що за сьогоднішній день енергетикам вдалося повернути світло майже шістьом мільйонам українців.При цьому ремонтні роботи продовжуються безперервно після удару росіян, який відбувся 16 грудня.

"Ще багато роботи, щоб стабілізувати енергетичну систему. Є проблеми з постачанням тепла, є великі проблеми з постачанням води. Найбільш складна ситуація - Київ та область, Вінниця та область, Львів та область. Але й у багатьох інших регіонах, на жаль, є масштабні відключення: це та Дніпропетровська, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Чернігівська області та інші міста та області", - розповів глава держави.