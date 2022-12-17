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Зеленский назвал регионы, в которых самая сложная ситуация со светом

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Киев, Суббота 17 декабря 2022 21:38
Зеленский назвал регионы, в которых самая сложная ситуация со светом Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Украине сложная ситуация с электроснабжением остается в Киеве и еще трех областях. В других регионах также есть отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что за сегодняшний день энергетикам удалось вернуть свет почти шести миллионам украинцев. При этом ремонтные работы продолжаются беспрерывно после удара россиян, который состоялся 16 декабря.

"Еще много работы, чтобы стабилизировать энергетическую систему. Есть проблемы с поставкой тепла, есть большие проблемы с поставкой воды. Наиболее сложная ситуация - Киев и область, Винница и область, Львов и область. Но и во многих других регионах, к сожалению, есть масштабные отключения: это и Днепропетровская, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Черниговская области и другие города и области", - рассказал глава государства.

Напомним, ранее стало известно, что российские военные выпустили по территории Украины более 60 ракет во время очередного массированного обстрела 16 декабря.

В результате обстрела в ряде регионов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

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