Зеленский назвал регионы, в которых самая сложная ситуация со светом

В Украине сложная ситуация с электроснабжением остается в Киеве и еще трех областях. В других регионах также есть отключения света.

Он отметил, что за сегодняшний день энергетикам удалось вернуть свет почти шести миллионам украинцев. При этом ремонтные работы продолжаются беспрерывно после удара россиян, который состоялся 16 декабря.

"Еще много работы, чтобы стабилизировать энергетическую систему. Есть проблемы с поставкой тепла, есть большие проблемы с поставкой воды. Наиболее сложная ситуация - Киев и область, Винница и область, Львов и область. Но и во многих других регионах, к сожалению, есть масштабные отключения: это и Днепропетровская, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Черниговская области и другие города и области", - рассказал глава государства.