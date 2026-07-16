Зеленський назвав пріоритет Хмари в Міноборони

За словами Зеленського, обов'язки міністра оборони виконуватиме Євгеній Хмара, який раніше очолював Центр спеціальних операцій "Альфа" СБУ.

"Він керував Центром спеціальних операцій "Альфа" СБУ, це найбільш результативне знищення окупантів на фронті. Саме "Альфа" завжди номер один у щомісячних результатах. Хмара відповідав за далекобійні операції Служби безпеки України", - зазначив президент.

Далекобійність як пріоритет

Зеленський підкреслив, що з новим в.о. міністра оборони вже досягнуто домовленості про подальшу роботу за напрямом далекобійних операцій.

"Ми домовилися, що Хмара контролюватиме й далекобійні операції Сил безпеки - це пріоритет", - сказав глава держави.

Крім зовнішнього напряму, Хмара має відповідати і за внутрішній контроль.

"Він точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію у складових Сил оборони: у нього достатній безпековий досвід, щоб не допускати речей, за які соромно", - зазначив Зеленський.