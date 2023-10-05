Зеленський назвав події в США "політичним торнадо": Європа не має ховати вітрила від вітру
Зараз у Сполучених Штатах Америки відбувається "політичне торнадо". І Європі важливо не ховати вітрила від вітру, намагаючись перечекати шторм, а працювати разом та захищати спільні цінності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на президента України Володимира Зеленського під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти.
"Щоб не відбувалося в інших частинах світу, які б політичні торнадо наші партнери не переживали, Європа має бути сильною. Зараз Європа спостерігає за подіями в Америці, за політичним штормом, який набирає обертів", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що Європа має свій самостійний потенціал сили, глобальну роль, і вона має бути максимально потужною в усіх ключових питаннях.
"А щодо політичних штормів, я впевнений в Америці, це сильні люди, сильне суспільство, сильні інституції. Нещодавно я був у Вашингтоні, спілкувався з Байденом, з конгресменами, обидві палати абсолютно підтримують захист свободи та розуміють, що РФ та інші вороги нашого способу життя хочуть скористатися наслідками політичних штормів. І ми у Європі маємо бути готові", - наголосив президент.
Зеленський додав, що США завжди допомагала як Україні, так і Європі вистояти.
"І тепер Європі важливо не ховати вітрила від вітру, намагаючись перечекати шторм, працювати разом, захищати наші цінності", - зазначив глава держави.
США опинилися на межі "шатдауна"
В Конгресі США відбувається протистояння довкола бюджету уряду США на наступний фінансовий рік. Демократична партія хотіла включити в бюджет додаткові кошти для України, але республіканці були проти цього та водночас виступали за скорочення низки видатків.
В результаті уряд США опинився на межі "шатдауна". Тому Конгрес проголосував за тимчасовий бюджет на 45 днів. Включити до нього додаткове фінансування України не вийшло, але у Білому домі обіцяли виділити кошти окремим законопроектом.
Вчора Палата представників відправила у відставку свого спікера Маккарті, що робить наразі неможливим продовження розгляду бюджету уряду США чи виділення коштів на допомогу Україні. Після цього президент Джо Байден анонсував "велику промову" щодо підтримки України.
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