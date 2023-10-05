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Зеленский назвал события в США "политическим торнадо": Европа не должна прятать паруса от ветра

Четверг 05 октября 2023 14:38
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Зеленский назвал события в США "политическим торнадо": Европа не должна прятать паруса от ветра Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сейчас в Соединенных Штатах Америки проходит "политическое торнадо". И Европе важно не прятать паруса от ветра, пытаясь переждать шторм, а работать вместе и защищать общие ценности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время выступления на саммите Европейского политического сообщества.

"Чтобы не происходило в других частях света, какие бы политические торнадо наши партнеры не переживали, Европа должна быть сильной. Сейчас Европа наблюдает за событиями в Америке, за набирающим обороты политическим штормом", - сказал Зеленский.

Он отметил, что у Европы есть свой самостоятельный потенциал силы, глобальная роль, и она должна быть максимально мощной во всех ключевых вопросах.

"А что касается политических штормов, я уверен в Америке, это сильные люди, сильное общество, сильные институты. Недавно я был в Вашингтоне, общался с Байденом, с конгрессменами, обе палаты абсолютно поддерживают защиту свободы и понимают, что РФ и другие враги нашего способа жизнь хотят воспользоваться последствиями политических штормов. И мы в Европе должны быть готовы", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что США всегда помогали как Украине, так и Европе выстоять.

"И теперь Европе важно не прятать паруса от ветра, пытаясь переждать шторм, работать вместе, защищать наши ценности", - отметил глава государства.

В Конгрессе США идет противостояние вокруг бюджета правительства США на следующий финансовый год. Демократическая партия хотела включить в бюджет дополнительные средства для Украины, но республиканцы были против этого и одновременно выступали за сокращение ряда расходов.

США оказались на грани "шатдауна"

В результате правительство США оказалось на грани "шатдауна". Поэтому Конгресс проголосовал за временный бюджет на 45 дней. Включить в него дополнительное финансирование Украины не получилось, но в Белом доме обещали выделить средства отдельным законопроектом.

Вчера Палата представителей отправила в отставку своего спикера Маккарти, что делает невозможное продолжение рассмотрения бюджета правительства США или выделение средств на помощь Украине. После этого президент Джо Байден анонсировал "большую речь" о поддержке Украины.

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