ua en ru
Ср, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден анонсував "велику промову" щодо України

Вашингтон, Середа 04 жовтня 2023 20:58
UA EN RU
Байден анонсував "велику промову" щодо України Фото: Джо Байден, президент США (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден планує виступити з "великою промовою" щодо підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

На брифінгу для преси Байден прокоментував ситуацію з відставкою спікера Палати представників США Пола Маккарті та небажання конгресменів-республіканців виділяти додаткові кошти на допомогу Україні. Він зазначив, що невдовзі виступить з "великою промовою", але коли саме - не уточнив.

"Мене це хвилює, але я знаю, що більшість членів Палати представників і Сенату обох партій заявили, що вони підтримують фінансування підтримки України. Дуже скоро я виголошу велику промову щодо цього питання", - сказав Байден.

Водночас президент США зазначив, що є й інші способи надавати Україні допомогу, але він не планує вдаватися в деталі.

Що відбувається в США з допомогою Україні

Нагадаємо, зараз в американському Конгресі відбувається протистояння довкола бюджету уряду США на наступний фінансовий рік. Демократична партія хотіла включити в бюджет додаткові кошти для України, але республіканці були проти цього та водночас виступали за скорочення низки видатків.

В результаті уряд США опинився на межі "шатдауна". Тому Конгрес проголосував за тимчасовий бюджет на 45 днів. Включити до нього додаткове фінансування України не вийшло, але у Білому домі обіцяли виділити кошти окремим законопроектом.

Вчора Палата представників відправила у відставку свого спікера Маккарті, що робить наразі неможливим продовження розгляду бюджету уряду США чи виділення коштів на допомогу Україні. Це стане можливим лише після обрання нового спікера, а це буде складним завданням через внутрішні суперечки в Республіканській партії.

Більше про ситуацію в американському Конгресі читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
NEWS
Жорстокий бій з великими втратами у росіян. ГУР розкрило деталі висадки в Криму
Жорстокий бій з великими втратами у росіян. ГУР розкрило деталі висадки в Криму
DAILY
Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського
РБК-Українаінформаційне агентство Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського