Зеленський назвав п'ять кандидатів на голову ОП: хто у списку

Він розповів, що провів консультації щодо призначення нового голови ОП. Президент зазначив, що у нього є варіанти Шмигаля та Федорова, але Рада повинна їх зняти перед новим призначенням.

Зеленський зауважив, що у Міністерстві цифрової трансформації багато людей на заміну Федорову, однак з Міноборони, додав він, все складніше, оскільки там питання бюджету та армії.

"Не впевнений, що Рада зможе знайти кандидатуру разом з Кабміном. Бо вони досі не можуть знайти, якщо чесно", - зауважив лідер країни.

Третім кандидатом є перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, який, за словами президента, "дуже допомагає в перемовному треку".

Президент України додав, що двома останніми кандидатами є очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов і заступник голови ОП Павло Паліса.

"Паліса дуже хороший військовий, він розбирається суто в цьому напрямку. Я впевнений, що він згодом розбереться і в таких речах, але поки що мені здається трішки йому не вистачить цього і він буде відволікатися", - сказав Зеленський