Зеленський назвав одну з цілей України на 2024 рік

"Одна з українських цілей цього року - економічне зростання. Минулого року було плюс 5% ВВП в Україні. У цьому році потрібно співставний рівень зростання, щоб додати Україні більше економічної самостійності", - сказав він.

Зеленський додав, що для економічного зростання питання покращення протиповітряної оборони України - основне.

Мюнхенська безпекова конференція

Президент Володимир Зеленський цього року особисто бере участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Минулого року він виступив в онлайн-форматі.

Сьогодні президент виступив на Мюнхенській конференції. Головною темою була загарбницька війна в Україну, яку розв'язала Росія. Також глава держави зробив декілька заяв про Авдіївку, Трампа, Путіна.

Головні заяви Зеленського на Мюнхенській конференції - у нашому матеріалі.

Також у Мюнхені президент зустрівся з прем'єрами Данії, Нідерландів, президентом Азербайджану та віце-президенткою США.