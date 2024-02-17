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Зеленський у Мюнхені обговорив з прем'єркою Данії гарантії безпеки

Мюнхен, Субота 17 лютого 2024 13:53
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Зеленський у Мюнхені обговорив з прем'єркою Данії гарантії безпеки Фото: Зеленський зустрівся з прем'єркою Данії (пресслужба Офісу президента)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський зустрівся прем'єркою Данії Метте Фредеріксен. Вони обговорили гарантії безпеки та співпрацю між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зустріч пройшла у рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки. Зеленський подякував Данії за 14 пакетів оборонної підтримки.

Сторони також скоординували кроки щодо безпекової угоди та обговорили можливі дати підписання.

Зеленський та Фредеріксен приділили особливу увагу оборонній підтримці України, двосторонній співпраці та співпраці з іншими країнами. Також ішлося про залучення Данії та данських компаній до спільного виробництва дронів.

Також темою переговорів була підготовка до першого миру у Швейцарії.

Мюнхенська безпекова конференція

Президент Володимир Зеленський цього року особисто бере участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Минулого року він виступив в онлайн-форматі.

Сьогодні президент виступив на одній з панелей конференції. Головною темою була загарбницька війна в Україну, яку розв'язала Росія. Також глава держави зробив декілька заяв про Авдіївку, Трампа, Путіна.

Головні заяви Зеленського на Мюнхенській конференції - у нашому матеріалі.

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