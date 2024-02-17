RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский назвал одну из целей Украины на 2024 год

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (пресс-служба Офиса президента)
Автор: Наталья Юрченко

Экономический рост является одной из основных целей Украины на 2024 год. Для этого нужно усилить ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с вице-президентом США Камалой Харрис.

"Одна из украинских целей в этом году - экономический рост. В прошлом году было плюс 5% ВВП в Украине. В этом году требуется сопоставимый уровень роста, чтобы придать Украине больше экономической самостоятельности", - сказал он.

Зеленский добавил, что для экономического роста вопрос усиления противовоздушной обороны Украины - основной.

 

Мюнхенская конференция безопасности

Президент Владимир Зеленский лично участвует в Мюнхенской конференции по безопасности. В прошлом году он выступил в онлайн-формате.

Сегодня президент выступил на Мюнхенской конференции. Главной темой была захватническая война в Украине, которую развязала Россия. Также глава государства сделал несколько заявлений об Авдеевке, Трампе, Путине.

Главные заявления Зеленского на Мюнхенской конференции - в нашем материале.

Также в Мюнхене президент встретился с премьерами Дании, Нидерландов, президентом Азербайджана и вице-президентом США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМюнхенская конференция по безопасности