Зеленский назвал один из важнейших ключей к миру
Снижение цен на российские энергоресурсы и конкретно нефть - это один из важнейших ключей к миру. Главное - не сбавлять обороты и давить на Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Координируем нашу международную работу, сегодня были соответствующие совещания, и прежде всего по США и наших европейских партнеров. Мир благодаря силе возможен, мы в этом абсолютно уверены", - сказал Зеленский.
По его словам, главное - не сбавлять обороты и давить на Россию.
"Давить на Россию, на единственного субъекта, который хочет этой войны, который виноват в этой войне. Именно Россия старается затянуть агрессию и оккупацию", - отметил президент.
Он подчеркнул, что энергоресурсы и конкретно нефть - это один из важнейших ключей к миру и реальной безопасности.
"И Европе нужно больше работать именно с Америкой и другими партнерами в мире, а не с Россией по энергоресурсам. Готовим нашу дипломатию, нашу международную коммуникацию, чтобы гарантировать сильные позиции не только для Украины, но и для всей нашей Европы", - добавил Зеленский.
Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снова снизить цену на нефть. По его мнению, это поможет быстрее закончить войну России против Украины.
Кроме того, ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" изучают возможность усилить "потолок цен" на российскую нефть. Сейчас цена составляет 60 долларов за баррель.
Также добавим, что недавно ЕС ввел 15-й пакет санкций против России, который был нацелен на "теневой флот" России. В санкционный список попали 52 судна из третьих стран.
А 10 января США ввели новые масштабные санкции против российского энергетического сектора, включая крупнейшую нефтяную компанию "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", чтобы помешать Москве в ее войне с Украиной, лишив ее миллиардов долларов в месяц.
Санкции также касаются более 180 судов и десятки нефтетрейдеров, поставщиков услуг в сфере нефтяной промышленности, страховых компаний и должностных лиц энергетического сектора.
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