Зеленський назвав очікування від зустрічі Трампа із Сі Цзіньпіном

Голова української держави підкреслив, що він не бачить можливості для України натиснути на Китай. При цьому, за його словами, тиск необхідно чинити тільки на Росію, яка є агресором.



Тому Україна підтримує політику США щодо обмеження експорту російських енергоресурсів в інші країни, оскільки гроші з продажу нафти і газу РФ витрачає на війну.

Зеленський звернув увагу, що після санкцій президента США Дональда Трампа та Євросоюзу проти Росії вже є реакція. Зокрема, Індія вирішила скоротити імпорт російської нафти. Це важливий результат.

"Зараз є Китай, який є імпортером російських енергоресурсів, і якщо Трампу вдасться поговорити або вирішити, ухвалити рішення, знайти порозуміння з Китаєм на те, щоб зменшити імпорт російської енергетики, я думаю, нам усім це допоможе", - зазначив президент.

Також він нагадав, що вже говорив телефоном із лідером КНР Сі Цзіньпіном, який тоді запевняв, що не постачатиме Росії зброю. Але Україна спостерігає, що китайці надають росіянам верстати для зброї, допомагають обходити санкції. На боці РФ навіть воюють китайські найманці.

"Тому ми б дуже хотіли, щоб Китай тиснув на Росію, щоб закінчити цю війну, і не в якій формі не допомагав її продовжувати", - додав Зеленський.