Зеленський назвав очікування від зустрічі Трампа із Сі Цзіньпіном

Україна хотіла б, щоб США переконали Китай скоротити закупівлі російської нафти. Це сприятиме завершенню війни.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Вілом.
Голова української держави підкреслив, що він не бачить можливості для України натиснути на Китай. При цьому, за його словами, тиск необхідно чинити тільки на Росію, яка є агресором.
Зеленський звернув увагу, що після санкцій президента США Дональда Трампа та Євросоюзу проти Росії вже є реакція. Зокрема, Індія вирішила скоротити імпорт російської нафти. Це важливий результат.
"Зараз є Китай, який є імпортером російських енергоресурсів, і якщо Трампу вдасться поговорити або вирішити, ухвалити рішення, знайти порозуміння з Китаєм на те, щоб зменшити імпорт російської енергетики, я думаю, нам усім це допоможе", - зазначив президент.
Також він нагадав, що вже говорив телефоном із лідером КНР Сі Цзіньпіном, який тоді запевняв, що не постачатиме Росії зброю. Але Україна спостерігає, що китайці надають росіянам верстати для зброї, допомагають обходити санкції. На боці РФ навіть воюють китайські найманці.
"Тому ми б дуже хотіли, щоб Китай тиснув на Росію, щоб закінчити цю війну, і не в якій формі не допомагав її продовжувати", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше Білий дім оголосив, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном у четвер, 30 жовтня.
Їхня зустріч відбудеться на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Південній Кореї.
Очікується, що основною темою переговорів стануть двосторонні відносини між США і Китаєм. Зокрема, Трамп хоче укласти угоду щодо рідкоземельних металів.
Детальніше про те, що будуть обговорювати лідери США і Китаю і чого очікувати Україні, - в матеріалі РБК-Україна.