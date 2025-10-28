Зеленский назвал ожидания от встречи Трампа с Си Цзиньпином

Глава украинского государства подчеркнул, что он не видит возможности для Украины надавить на Китай. При этом, по его словам, давление необходимо оказывать только на Россию, которая является агрессором.



Поэтому Украина поддерживает политику США по ограничению экспорта российских энергоресурсов в другие страны, поскольку деньги с продажи нефти и газа РФ тратит на войну.

Зеленский обратил внимание, что после санкций президента США Дональда Трампа и Евросоюза против России уже есть реакция. В частности, Индия решила сократить импорт российской нефти. Это важный результат.

"Сейчас есть Китай, который является импортером российских энергоресурсов, и если Трампу удастся поговорить или решить, принять решение, найти понимание с Китаем на то, чтобы уменьшить импорт российской энергетики, я думаю нам всем это поможет", - отметил президент.

Также он напомнил, что уже говорил по телефону с лидером КНР с Си Цзиньпином, который тогда заверял, что не будет поставлять России оружие. Но Украина наблюдает, что китайцы предоставляют россиянам станки для оружия, помогают обходить санкции. На стороне РФ даже воюют китайские наемники.

"Поэтому мы бы очень хотели, чтобы Китай давил на Россию, чтобы закончить эту войну, и не в какой форме не помогал ее продолжать", - добавил Зеленский.