Зеленський про можливу зустріч із Путіним: РФ демонструє дивне мовчання

Росія не відповідає на українську пропозицію про зустріч у Стамбулі. І це мовчання дуже дивне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави нагадав, що він провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Під час дзвінка Зеленський підтвердив, що готовий до прямих і предметних переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним у Стамбулі.

"Я готовий бути в Туреччині. На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії з приводу численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли і штурми тривають. Москва весь день мовчала про пропозицію прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання", - додав Зеленський.

Він звернув увагу, що Росії в будь-якому разі буде необхідно завершувати війну, і краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивства.

"Президент Ердоган висловив повну готовність прийняти зустріч. Важливо, що президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.) повністю підтримує зустріч, і ми хотіли б, щоб він знайшов можливість бути в Туреччині", - додав Зеленський.