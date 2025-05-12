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Зеленський про можливу зустріч із Путіним: РФ демонструє дивне мовчання

Київ, Понеділок 12 травня 2025 22:34
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Зеленський про можливу зустріч із Путіним: РФ демонструє дивне мовчання Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росія не відповідає на українську пропозицію про зустріч у Стамбулі. І це мовчання дуже дивне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави нагадав, що він провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Під час дзвінка Зеленський підтвердив, що готовий до прямих і предметних переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним у Стамбулі.

"Я готовий бути в Туреччині. На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії з приводу численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли і штурми тривають. Москва весь день мовчала про пропозицію прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання", - додав Зеленський.

Він звернув увагу, що Росії в будь-якому разі буде необхідно завершувати війну, і краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивства.

"Президент Ердоган висловив повну готовність прийняти зустріч. Важливо, що президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.) повністю підтримує зустріч, і ми хотіли б, щоб він знайшов можливість бути в Туреччині", - додав Зеленський.

Зустріч у Стамбулі

Нагадаємо, Росія вже фактично добу ігнорує пропозицію президента України Володимира Зеленського про зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Стамбулі.

І це попри те, що саме Москва запропонувала Києву провести переговори в Туреччині 15 травня.

Політолог Володимир Фесенко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна вже оцінив, наскільки ймовірна така зустріч.

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