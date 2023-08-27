Зеленський назвав очікування від Military-Tech форуму

Military-Tech форум відбудеться цього жовтня. Україна сподівається вже під час форуму підписати контракти з деякими підприємствами.

Про це розповів український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук

"Ми зробимо в жовтні такий форум, а саме Military-Tech форум в Україні й приїдуть дуже багато підприємств з багатьох країн світу, різних континентів. Тут ніхто не бореться за кількість. Просто ми вважаємо, що головні компанії Military-Tech приїдуть. І ми будемо мати, зараз попрацюємо й будемо мати деякі конкретики й відповідні контракти", - пояснив президент.

Зеленський пояснив, що західні підприємства буде приваблювати думка про відкриття своїх заводів на території України, адже в країн на сьогодні немає великої конкуренції.

Західні підприємці можуть вільно зайняти свою нішу, до того ж отримати "велику допомогу" від держави.

За словами президента, вже зараз деякі підприємства розпочали будувати свої заводи в Україні, й держава підтримує їх всіма можливими способами, виділяючи землю, забезпечуючи безпеку та надаючи необхідні ресурси.

Зеленський додав, що деякі з цих підприємств будують просто під землею, щоб забезпечити додатковий захист.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров заявив, що Україна буде провідною країною у впровадженні інновацій в кібербезпеці, захисті об’єктів критичної інфраструктури та військовій сфері.

Форум оборонних індустрій в Україні

Нагадаємо, вперше про Форум розповів міністр Закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зауважив, що Україні потрібно щоб і виробництво ставало частиною цього загального "натівського" виробничого комплексу.

Ремонт техніки в Україні

Нагадаємо, ми повідомляли, що німецька компанія Rheinmetall планує створити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, яка постачається Берліном, вже наприкінці літа.

Крім того, концерн Rheinmetall планує відкрити свій завод із виробництва бронетехніки в Україні вже протягом 12 тижнів.

Більш детально про Rheinmetall можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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