Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні: названо терміни

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю CNN заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

"(Українці - ред.) повинні допомагати собі самі - якщо вони постійно чекатимуть допомоги від європейців або американців протягом наступних 10 або 20 років... це неможливо", - заявив він.

Вартість заводу оцінюється в 218 млн доларів, на ньому планують виробляти близько 400 танків на рік. Також там хочуть будувати та ремонтувати німецькі бронетранспортери Fuchs.

Як зазначають у CNN, таким чином Rheinmetall зніме побоювання інших західних оборонних компаній щодо організації виробництва в Україні, яка перебуває у стані війни з Росією.

Завод Rheinmetall

Зазначимо, що німецька компанія Rheinmetall - виробник німецьких танків, бронетранспортерів та іншої бронетехніки.

Вона також бере участь у ремонті озброєння, яке пізніше передають Україні. Зокрема нещодавно вона погодилася передати Україні 14 танків Leopard 2 від імені уряду Нідерландів.

Більш детально про Rheinmetall можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.