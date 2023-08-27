Зеленский назвал ожидания от Military-Tech форума

Military-Tech форум состоится в октябре этого года. Украина надеется уже во время форума подписать контракты с некоторыми предприятиями.

Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью журналистке Наталии Мосейчук.

"Мы сделаем в октябре такой форум, а именно Military-Tech форум в Украине и приедут очень много предприятий из многих стран мира, разных континентов. Здесь никто не борется за количество. Просто мы считаем, что главные компании Military-Tech приедут. И мы будем иметь, сейчас поработаем и будем иметь некоторые конкретики и соответствующие контракты", - пояснил президент.

Зеленский пояснил, что западные предприятия будет привлекать мысль об открытии своих заводов на территории Украины, ведь у стран на сегодня нет большой конкуренции.

Западные предприниматели могут свободно занять свою нишу, к тому же получить "большую помощь" от государства.

По словам президента, уже сейчас некоторые предприятия начали строить свои заводы в Украине, и государство поддерживает их всеми возможными способами, выделяя землю, обеспечивая безопасность и предоставляя необходимые ресурсы.

Зеленский добавил, что некоторые из этих предприятий строят просто под землей, чтобы обеспечить дополнительную защиту.

Напомним, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров заявил, что Украина будет ведущей страной по внедрению инноваций в кибербезопасности, защите объектов критической инфраструктуры и военной сфере.

Форум оборонных индустрий в Украине

Напомним, впервые о Форуме рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Украине нужно, чтобы и производство становилось частью этого общего "натовского" производственного комплекса.

Ремонт техники в Украине

Напомним, мы сообщали, что немецкая компания Rheinmetall планирует создать в Украине ремонтный центр для танков Leopard и другой военной техники, поставляемой Берлином, уже в конце лета.

Кроме того, концерн Rheinmetall планирует открыть свой завод по производству бронетехники в Украине уже 12 недель.

Более подробно о Rheinmetall можете узнать в материале РБК-Украина.

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