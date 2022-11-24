Зеленський назвав області, в яких найскладніша ситуація з електрикою та водопостачанням

В Україні цілий день тривають відновлювальні роботи, проте станом на вечір ще 15 областях країни є проблеми з водопостачанням та електрикою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Найскладніше - Київська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Львівська, Полтавська та Харківська області. Але разом із подачею електрики на критичну інфраструктуру даємо й водопостачання та тепло", - заявив президент.
За його словами, ситуація з електрикою залишається складною майже в усіх регіонах. Але все ж потроху вдається відійти від блекауту - щогодини повертається живлення новим і новим споживачам.
"Найважче поки в столиці та 15 областях: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька. Проблеми є також і в інших регіонах", - додав президент.
Зеленський зазначив, що вже розгорнуто 4362 "Пунктів незламності" у більшості регіонів країни. Українців закликають у разі необхідності відвідувати їх та допомагати людям, які самостійно не можуть дістатись до них.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві світло даватимуть на 2-3 години до збільшення обсягу виробленої електроенергії АЕС та ТЕС.
Раніше повідомлялося, що 70% житлового фонду Києва перебувають у режимі аварійного відключення електроенергії.
У знеструмлених районах Києва для сповіщення про повітряну тривогу задіють гучномовці.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.