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Повітряна тривога. Київ задіє гучномовці через проблеми зі світлом

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Київ, Середа 23 листопада 2022 21:48
Повітряна тривога. Київ задіє гучномовці через проблеми зі світлом Фото: через проблеми зі світлом у Києві можуть не працювати сирени повітряної тривоги (Юлія Червінська/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

У районах Києва, які тривалий час залишаються без світла, для сповіщень про повітряну тривогу задіють гучномовці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що оповіщення про сигнал повітряної тривоги здійснюватиметься за допомогою механічних сигналів оповіщення. Зокрема, за допомогою гучномовців патрульних бригад Національної поліції України та головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

"Будь ласка, звертайте увагу на такі сповіщення і у разі повідомлення про повітряну тривозу послідуйте укриття", - йдеться в повідомленні.

Тим, у кого залишається доступ до інтернету чи є світло, рекомендують і надалі орієнтуватися на сигнали сирен та офіційні повідомлення міської влади

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що світло киянам повернуть після стабілізації енергосистеми. Щодо тепла та водопостачання, то їх планують включити вже вранці 24 листопада.

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