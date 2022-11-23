Повітряна тривога. Київ задіє гучномовці через проблеми зі світлом

У районах Києва, які тривалий час залишаються без світла, для сповіщень про повітряну тривогу задіють гучномовці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що оповіщення про сигнал повітряної тривоги здійснюватиметься за допомогою механічних сигналів оповіщення. Зокрема, за допомогою гучномовців патрульних бригад Національної поліції України та головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

"Будь ласка, звертайте увагу на такі сповіщення і у разі повідомлення про повітряну тривозу послідуйте укриття", - йдеться в повідомленні.

Тим, у кого залишається доступ до інтернету чи є світло, рекомендують і надалі орієнтуватися на сигнали сирен та офіційні повідомлення міської влади