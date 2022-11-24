Зеленский назвал области, в которых самая сложная ситуация с электричеством и водоснабжением

"Сложнее всего - Киевская, Кировоградская, Днепропетровская, Львовская, Полтавская и Харьковская области. Но вместе с подачей электричества на критическую инфраструктуру даем и водоснабжение и тепло", - заявил президент.

По его словам, ситуация с электричеством остается сложной почти во всех регионах. Но все же понемногу удается отойти от блекаута – каждый час возвращается питание новым и новым потребителям.

"Сложнее всего пока в столице и 15 областях: Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая. Проблемы есть также и в других регионах", - добавил. президент.

Зеленский отметил, что уже развернуто 4362 "Пунктов несокрушимости" в большинстве регионов страны. Украинцев призывают при необходимости посещать их и помогать людям, которые самостоятельно не могут добраться до них.