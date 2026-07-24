Зеленський назвав нові задачі Клименка і Умєрова, укази будуть наступного тижня

Завдання для Умєрова та Клименка

За словами глави держави, Рустем Умєров зосередиться на міжнародній діяльності та безпековій співпраці.

"Рустем Умєров зосередиться на комунікації з партнерами, перемовинах, просуванні безпекової співпраці й розвитку взаємовідносин між розвідувальними спільнотами України та партнерів і реалізації таких наших програм, як Drone Deals і українська Антибалістична програма "Фрея", - зазначив Зеленський.

Водночас у діяльності РНБО планується суттєво посилити внутрішній вектор, за який відповідатиме Клименко.

"Враховуючи досвід Ігоря Клименка в системі МВС України, в роботі РНБО буде збільшений компонент внутрішньої діяльності заради стійкості України, координації між оборонними й безпековими структурами, а також протидії таким викликам, як кіберзагрози з російської сторони та діяльність злочинних мереж", - наголосив президент.

Коли чекати на рішення

Володимир Зеленський додав, що підписання відповідних указів відбудеться вже наступного тижня. Це станеться після його запланованих зустрічей у Сполучених Штатах Америки.

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин уточнив журналістам, що Ігор Клименко обійме посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

У той же час Рустем Умєров залишає поточний напрямок та зосередиться на виконанні інших завдань.

Як зазначив президент, Рустем Умєров отримав додаткові доручення щодо роботи з міжнародними партнерами. Зокрема, він курируватиме напрямки співпраці на Близькому Сході та у регіоні Затоки.

Водночас, поки не оголошено, яка саме буде посада в Умєрова в Офісі президента України.