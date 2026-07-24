Зеленський назвав нові задачі Клименка і Умєрова, укази будуть наступного тижня

В Україні визначили нові параметри роботи РНБО та принципи її оновлення. Рустем Умєров та Ігор Клименко отримають нові напрямки відповідальності.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
За словами глави держави, Рустем Умєров зосередиться на міжнародній діяльності та безпековій співпраці.
"Рустем Умєров зосередиться на комунікації з партнерами, перемовинах, просуванні безпекової співпраці й розвитку взаємовідносин між розвідувальними спільнотами України та партнерів і реалізації таких наших програм, як Drone Deals і українська Антибалістична програма "Фрея", - зазначив Зеленський.
Водночас у діяльності РНБО планується суттєво посилити внутрішній вектор, за який відповідатиме Клименко.
"Враховуючи досвід Ігоря Клименка в системі МВС України, в роботі РНБО буде збільшений компонент внутрішньої діяльності заради стійкості України, координації між оборонними й безпековими структурами, а також протидії таким викликам, як кіберзагрози з російської сторони та діяльність злочинних мереж", - наголосив президент.
Володимир Зеленський додав, що підписання відповідних указів відбудеться вже наступного тижня. Це станеться після його запланованих зустрічей у Сполучених Штатах Америки.
Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин уточнив журналістам, що Ігор Клименко обійме посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
У той же час Рустем Умєров залишає поточний напрямок та зосередиться на виконанні інших завдань.
Як зазначив президент, Рустем Умєров отримав додаткові доручення щодо роботи з міжнародними партнерами. Зокрема, він курируватиме напрямки співпраці на Близькому Сході та у регіоні Затоки.
Водночас, поки не оголошено, яка саме буде посада в Умєрова в Офісі президента України.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Відповідно до рішень, спеціальні правові режими діятимуть щонайменше до 31 жовтня 2026 року.
Крім того, глава держави розкрив головну причину призначення ексочільника МВС Ігоря Клименка секретарем Ради національної безпеки і оборони.
За словами президента, для цього рішення була вагома причина, пов'язана з необхідністю посилення внутрішньої безпеки та координації оборонних структур.