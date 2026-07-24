Зеленский назвал новые задачи Клименко и Умерова, указы будут на следующей неделе

Задания для Умерова и Клименко

По словам главы государства, Рустем Умеров сосредоточится на международной деятельности и сотрудничестве безопасности.

"Рустем Умеров сосредоточится на коммуникации с партнерами, переговорах, продвижении сотрудничества и развития взаимоотношений между разведывательными сообществами Украины и партнеров и реализации таких наших программ, как Drone Deals и украинская Антибаллистическая программа "Фрея", - отметил Зеленский.

В то же время, в деятельности СНБО планируется существенно усилить внутренний вектор, за который будет отвечать Клименко.

"Учитывая опыт Игоря Клименко в системе МВД Украины, в работе СНБО будет увеличен компонент внутренней деятельности ради устойчивости Украины, координации между оборонными и структурами безопасности, а также противодействия таким вызовам, как киберугрозы с российской стороны и деятельность преступных сетей", - подчеркнул президент.

Когда ждать решения

Владимир Зеленский добавил, что подписание соответствующих указов состоится уже на следующей неделе. Это произойдет после его запланированных встреч в США.

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин уточнил журналистам, что Игорь Клименко вступит в должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В то же время Рустем Умеров покидает текущее направление и сосредоточится на выполнении других задач.

Как отметил президент, Рустем Умеров получил дополнительные поручения по работе с международными партнерами. В частности, он будет курировать направления сотрудничества на Ближнем Востоке и регионе Залива.

В то же время пока не объявлено, какая именно будет должность у Умерова в Офисе президента Украины.