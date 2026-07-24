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Зеленский назвал новые задачи Клименко и Умерова, указы будут на следующей неделе

17:27 24.07.2026 Пт
2 мин
Кто будет за что отвечать?
aimg Сергей Козачук
Фото: Клименко и Умеров получили задачи от Зеленского (t.me/V_Zelenskiy_official)

В Украине определили новые параметры работы СНБО и принципы его обновления. Рустем Умеров и Игорь Клименко получат новые направления ответственности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Задания для Умерова и Клименко

По словам главы государства, Рустем Умеров сосредоточится на международной деятельности и сотрудничестве безопасности.

"Рустем Умеров сосредоточится на коммуникации с партнерами, переговорах, продвижении сотрудничества и развития взаимоотношений между разведывательными сообществами Украины и партнеров и реализации таких наших программ, как Drone Deals и украинская Антибаллистическая программа "Фрея", - отметил Зеленский.

В то же время, в деятельности СНБО планируется существенно усилить внутренний вектор, за который будет отвечать Клименко.

"Учитывая опыт Игоря Клименко в системе МВД Украины, в работе СНБО будет увеличен компонент внутренней деятельности ради устойчивости Украины, координации между оборонными и структурами безопасности, а также противодействия таким вызовам, как киберугрозы с российской стороны и деятельность преступных сетей", - подчеркнул президент.

Когда ждать решения

Владимир Зеленский добавил, что подписание соответствующих указов состоится уже на следующей неделе. Это произойдет после его запланированных встреч в США.

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин уточнил журналистам, что Игорь Клименко вступит в должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В то же время Рустем Умеров покидает текущее направление и сосредоточится на выполнении других задач.

Как отметил президент, Рустем Умеров получил дополнительные поручения по работе с международными партнерами. В частности, он будет курировать направления сотрудничества на Ближнем Востоке и регионе Залива.

В то же время пока не объявлено, какая именно будет должность у Умерова в Офисе президента Украины.

Продолжение военного положения

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский подписал указы о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине еще на 90 дней. Согласно решениям, специальные правовые режимы будут действовать не менее 31 октября 2026 года.

Кроме того, глава государства раскрыл главную причину назначения экс-главы МВД Игоря Клименко секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

По словам президента, для этого решения была веская причина, связанная с необходимостью усиления внутренней безопасности и координации оборонных структур.

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