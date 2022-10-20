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Зеленський назвав найважчі напрями на фронті

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Київ, Четвер 20 жовтня 2022 22:49
Зеленський назвав найважчі напрями на фронті Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Найважчими напрямками на фронті є Бахмутський на Донбасі та кілька районів на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Ситуація на передовій залишається важкою, особливо на Донбасі. Той самий Бахмутський напрямок і на деяких напрямках на півдні. Тримаємо позиції, поступово рухаємося, витісняючи ворога, і обов'язково забезпечимо Україні перемогу", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу та агрегати Каховської гідроелектростанції. За його словами, такий теракт здатний затопити близько 80 населених пунктів із Херсоном включно. Крім того, Запорізька АЕС залишиться без водопостачання та буде зруйновано Північнокримський канал.

Також президент різко пройшовся по тим, хто закликає послабити санкції проти Росії.

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