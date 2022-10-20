Зеленский назвал самые тяжелые направления на фронте

Самыми тяжелыми направлениями на фронте являются Бахмутское на Донбассе и несколько районов на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Ситуация на передовой остается тяжелой, особенно на Донбассе. То же Бахмутское направление и на некоторых направлениях на юге. Держим позиции, постепенно двигаемся, вытесняя врага, и обязательно обеспечим Украине победу", - отметил он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. По его словам, такой теракт способен затопить около 80 населенных пунктов с Херсоном включительно. Кроме того, Запорожская АЭС останется без водоснабжения и будет разрушен Северокрымский канал.

Также президент резко прошелся по тем, кто призывает ослабить санкции против России.

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