Зеленський назвав "найшвидший шлях" до миру з Росією

Ведуча світових новин Sky News Ялда Хакім запитала Зеленського про умови припинення вогню з Росією.

"Якби завтра було домовлено про припинення вогню, де б ви хотіли, щоб лінії фронту були заморожені? Де вони зараз? Чи погодилися б ви на це?" - запитала вона.



Так, відповів український президент.



"Це найшвидший спосіб", - додав він.

Що далі після заморожування

Зеленський пояснив, що йдеться не просто про "паузу" у війні, а про конкретну формулу мирного процесу.

"Ми хочемо зупинити війну таким чином, щоб вона не повернулася. Ідея не просто заморозити ситуацію, а найшвидший спосіб - це заморозити ситуацію та перевести її в дипломатичний режим", - наголосив він.

Чи це поступка Росії

На запитання, чи означає це дати Росії те, чого вона хоче зараз, Зеленський відповів негативно.

"Ні, справа не лише в тому, щоб дати. Залишатися там, де ми є, означає дати народу України більше можливостей врятувати своїх дітей, а солдатам - повернутися. Я думаю, що це важливо для нас", - підкреслив президент.