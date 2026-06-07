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Зеленский назвал "самый быстрый путь" к миру с Россией

21:43 07.06.2026 Вс
2 мин
Президент подчеркнул, что это не означает "дать России то, чего она хочет"
aimg Валерия Абабина
Фото: Президент Украиины Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности заморозить линию фронта с Россией в ее нынешнем виде. По его мнению, это самый быстрый путь к миру с последующим переводом войны в дипломатический режим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксклюзивное интервью Владимира Зеленского Sky News.

Ведущая мировых новостей Sky News Ялда Хаким спросила Зеленского об условиях прекращения огня с Россией.

"Если бы завтра было договорено о прекращении огня, где бы вы хотели, чтобы линии фронта были заморожены? Где они сейчас? Согласились бы вы на это?" - спросила она.

Да, ответил украинский президент.

"Это самый быстрый способ", - добавил он.

Что дальше после замораживания

Зеленский пояснил, что речь идет не просто о "паузе" в войне, а о конкретной формуле мирного процесса.

"Мы хотим остановить войну таким образом, чтобы она не вернулась. Идея не просто заморозить ситуацию, а самый быстрый способ - это заморозить ситуацию и перевести ее в дипломатический режим", - подчеркнул он.

Является ли это уступкой России

На вопрос, означает ли это дать России то, чего она хочет сейчас, Зеленский ответил отрицательно.

"Нет, дело не только в том, чтобы дать. Оставаться там, где мы есть, означает дать народу Украины больше возможностей спасти своих детей, а солдатам - вернуться. Я думаю, что это важно для нас", - подчеркнул президент.

Напомним, с начала 2026 года Украина, Россия и США провели несколько раундов переговоров. В них Киев уже предлагал замораживать позиции по линии фронта, тогда как Москва настаивала на выводе украинских войск с неподконтрольных территорий Донбасса.

США выступали за создание на этих территориях свободной экономической зоны.

4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо к Путину с предложением прямых переговоров. Путин на Петербургском экономическом форуме отклонил предложение личной встречи.

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