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Зеленський назвав найкращий варіант для окупантів після вибуху на Кримському мосту

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Після вибуху на Кримському мосту у росіян є лише один найкращий варіант дій - втеча з окупованих територій України.

Про це сказав президент України Володимира Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Сьогодні на території нашої держави був не поганий і більшою мірою сонячний день. На значній території близько 20 градусів теплаі сонця, нажаль в Криму було хмарно, хоча і теж тепло. Але якими б не були хмари, українці знають, що робити і знають що наше майбутнє воно сонячне. Це майбутнє без окупантів на всій нашій території, зокрема і в Криму. Якщо окупанти втечуть, поки мають таку можливість, це буде найкращий варіант для них", - заявив президент.

Зеленський додав, що якщо окупантів змушують залишитись на захопленій території, то будь-який окупант може здатись у полон.

"Ми гарантуємо всім російським військовим, які добровільно складуть зброю і здадуться у полон, збереження їхнього життя. Україна завжди дотримується усіх міжнародних норм і конвенцій", - додав президент.

Також Зеленський заявив, що будь-яких інших варіантів, щоб окупанти могли на них сподіватися, не залишать.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 8 жовтня, на Кримському мосту пролунав потужний вибух, який спровокував масштабну пожежу та руйнування.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав усіх мобілізованих росіян здаватися в полон, оскільки Україна гарантує збереження їхнього життя.

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