RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский назвал лучший вариант для оккупантов после взрыва на Крымском мосту

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

После взрыва на Крымском мосту у россиян есть только один лучший вариант действий - бегство с оккупированных территорий Украины.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Сегодня на территории нашего государства был не плохой и в большей степени солнечный день. На значительной территории около 20 градусов тепла и солнца, к сожалению в Крыму было облачно, хотя и тоже тепло. Но какими бы ни были тучи, украинцы знают, что делать и знают что наше будущее оно солнечное. Это будущее без оккупантов на всей нашей территории, в том числе и в Крыму. Если оккупанты убегут, пока имеют такую возможность, это будет лучший вариант для них", - заявил президент.

Зеленский добавил, что если оккупантов заставляют остаться на захваченной территории, то любой оккупант может сдаться в плен.

"Мы гарантируем всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни. Украина всегда соблюдает все международные нормы и конвенции", - добавил президент.

Также Зеленский заявил, что любых других вариантов, чтобы оккупанты могли на них надеяться, не оставят.

Напомним, сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту раздался мощный взрыв, спровоцировавший масштабный пожар и разрушение.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призвал всех мобилизованных россиян сдаваться в плен, поскольку Украина гарантирует сохранение их жизни.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в Украине