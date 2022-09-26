Зеленський назвав мету ЗСУ номер один

"Там зараз наша мета номер один, оскільки і для окупантів Донбас - все ще мета номер один", - наголосив президент України.

За його словами, влад у постійному робочому режимі працює над забезпеченням воїнів зброєю та боєприпасами.

"Всі активні дії українських військових мають бути синхронізовані з використанням високоточної зброї. Це один із основних пріоритетів", - зазначив Зеленський.