Зеленский назвал цель ВСУ номер один

Сегодня цель номер один Вооруженных сил Украины находится в Донецкой области. Украинские военные делают все, чтобы сдержать активность оккупантов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
"Там сейчас наша цель номер один, поскольку и для оккупантов Донбасс - все еще цель номер один", - подчеркнул президент Украины.
По его словам, власти в постоянном рабочем режиме работают над обеспечением воинов оружием и боеприпасами.
"Все активные действия украинских военных должны быть синхронизированы с использованием высокоточного оружия. Это один из основных приоритетов", - отметил Зеленский.
Напомним, что украинские военные сегодня отбили все атаки на фронте и уничтожили три склады оккупантов. Российские войска сосредоточили силы на захвате Донецкой области и пытались сорвать наступление ВСУ на отдельных направлениях.
Также сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ уничтожили 500 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 57 тысяч военных.
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