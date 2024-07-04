Зеленский назвал страны, которые могут быть посредниками в случае переговоров с РФ

"Я думаю Америка, Китай. Я думаю вдвоем. Я знаю, что у них есть очень большие вопросы. Я это понимаю. Но мне кажется, если мы хотим, чтобы эта война закончилась справедливо для Украины, для всего мира, им придется находить где-то позиции, чтобы остановить Путина вместе. Каждый по-своему, но вместе", - сказал он.

В противном случае, по словам президента, будет предложено окончание войны, которое не будет справедливо для Украины.

"Ведь Россия будет играть, Путин будет видеть, что большинство мира не на стороне Украины и мир разделен. Он работает над этим и его команда постоянно над этим работает. И поэтому, мне кажется, самое мощное - это обоюдное давление США и Китая", - констатировал Зеленский.