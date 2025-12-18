Зеленський назвав ключові кроки, які позбавлять РФ можливості вести війну

Санкції проти Росії та координовані дії союзників здатні позбавити Кремль можливості вести бойові дії у наступному році у колишньому темпі.

"Я не думаю, що економіка (російського диктатора Володимира – ред.) Путіна спроможна продовжувати цю війну в тих обсягах, які були до цього. Якщо дійсно санкції будуть діяти, і Сполучені Штати, якщо будуть чесними, відкритими, якщо Путін зараз буде гальмувати дипломатично цю хвилю, то США будуть тиснути на них більше", - зазначив Зеленський.

При цьому, за його словами, сигнали, які дає Путін, вони абсолютно не нові. Він не хоче закінчувати війну. Питання, чи може він її продовжувати. Це питання вже залежить від партнерів, від їх санкційного і дипломатичного тиску.

"Зараз американські колеги стверджують, що Путін готовий до закінчення війни. І публічно, і в непублічному форматі. Ми підтримуємо ініціативи американців", - додав президент України.

Він також підкреслив, що Україна не згодна з усіма рисами тих чи інших майбутніх домовленостей, зокрема, є деякі розбіжності щодо територіального питання, фінансування заморожених активів тощо.