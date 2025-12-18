Зеленский назвал ключевые шаги, которые лишат РФ возможности вести войну

Санкции против России и координированные действия союзников способны лишить Кремль возможности вести боевые действия в следующем году в прежнем темпе.

"Я не думаю, что экономика (российского диктатора Владимира - ред.) Путина способна продолжать эту войну в тех объемах, которые были до этого. Если действительно санкции будут действовать, и Соединенные Штаты, если будут честными, открытыми, если Путин сейчас будет тормозить дипломатически эту волну, то США будут давить на них больше", - отметил Зеленский.

При этом, по его словам, сигналы, которые дает Путин, они абсолютно не новые. Он не хочет заканчивать войну. Вопрос, может ли он ее продолжать. Этот вопрос уже зависит от партнеров, от их санкционного и дипломатического давления.

"Сейчас американские коллеги утверждают, что Путин готов к окончанию войны. И публично, и в непубличном формате. Мы поддерживаем инициативы американцев", - добавил президент Украины.

Он также подчеркнул, что Украина не согласна со всеми чертами тех или иных будущих договоренностей, в частности, есть некоторые разногласия по территориальному вопросу, финансированию замороженных активов и тому подобное.