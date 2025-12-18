ua en ru
Зеленский назвал ключевые шаги, которые лишат РФ возможности вести войну

Четверг 18 декабря 2025 10:50
UA EN RU
Зеленский назвал ключевые шаги, которые лишат РФ возможности вести войну Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Санкции против России и координированные действия союзников способны лишить Кремль возможности вести боевые действия в следующем году в прежнем темпе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ президента Украины Владимира Зеленского журналистам.

"Я не думаю, что экономика (российского диктатора Владимира - ред.) Путина способна продолжать эту войну в тех объемах, которые были до этого. Если действительно санкции будут действовать, и Соединенные Штаты, если будут честными, открытыми, если Путин сейчас будет тормозить дипломатически эту волну, то США будут давить на них больше", - отметил Зеленский.

При этом, по его словам, сигналы, которые дает Путин, они абсолютно не новые. Он не хочет заканчивать войну. Вопрос, может ли он ее продолжать. Этот вопрос уже зависит от партнеров, от их санкционного и дипломатического давления.

"Сейчас американские коллеги утверждают, что Путин готов к окончанию войны. И публично, и в непубличном формате. Мы поддерживаем инициативы американцев", - добавил президент Украины.

Он также подчеркнул, что Украина не согласна со всеми чертами тех или иных будущих договоренностей, в частности, есть некоторые разногласия по территориальному вопросу, финансированию замороженных активов и тому подобное.

Напомним, в Берлине на днях состоялись переговоры украинских чиновников с американскими. В частности, в диалоге участвовали президент Украины Владимир Зеленский, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

После переговоров неназванный американский чиновник рассказал западным СМИ, что Украина и США согласовали "90%" всех вопросов.

Также он утверждал, что президент США Дональд Трамп остался доволен результатами таких переговоров.

Ожидается, что на выходных состоятся новые переговоры украинских и американских представителей в Соединенных Штатах.

