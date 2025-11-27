Зеленський назвав ключове завдання України для досягнення миру

Ключовим завданням України для завершення війни є захист її позицій. Крім того, важливими є спротив українців на фронті та спільна робота з партнерами країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення українського президента Володимира Зеленського.

Він наголосив, що повномасштабна війна триває, а Росія "плює" на намагання світових держав досягти тривалого миру. За словами Зеленського, чи буде мир, залежить не від погроз РФ, а від того, які умови забезпечить світ, щоб продовжувати агресію не можна було.

"І від того, що ми самі будемо робити для захисту своєї держави, своїх людей, своїх українських національних прав. Зараз однаково важливий наш захист позицій, наш спротив на фронті та спільна з партнерами робота заради кращих дипломатичних позицій", - підкреслив лідер країни.

Зеленський заявив, що ключове завдання України - захист позицій. Він наголосив, що чим сильніший український захист на фронті, тим більше Києву вдасться досягти у дипломатії, а світ допомагатиме тиснути на РФ, щоб вона закінчила війну.

Крім того, він нагадав про санкції проти РФ, які діятимуть, якщо російський диктатор Володимир Путін не хоче зупинятися.

"Пріоритети зрозумілі - бити по російській нафті, по російській технологічній складовій, по їхнім фінансам, по їхнім активам, які працюють на російську воєнну машину. Світ нам допомагатиме", - заявив президент країни.

Крім того, Зеленський повідомив, що вже цього тижня відбудеться зустріч української та американської делегацій, які працюватимуть над пунктами мирного плану США.