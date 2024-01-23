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Зеленський назвав кількість загиблих та поранених українців під час ракетного удару росіян

Україна, Вівторок 23 січня 2024 13:44
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Зеленський назвав кількість загиблих та поранених українців під час ракетного удару росіян Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Під час ранкового ракетного удару російської армії по Україні 23 січня загинули шестеро українців, 78 отримали поранення.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його Telegram-канал.

"Триває рятувальна операція після чергової російської атаки проти наших міст і людей - свідомого терору проти звичайних житлових будинків у Києві, Харкові, Павлограді. На жаль, є постраждалі та загиблі", - написав він та оприлюднив фото наслідків обстрілу.

За його даними, вже відомо про 22 людини, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу Києва. У Харкові через атаку терористів, за попередніми даними, загинули п’ятеро людей, 51 людина, зокрема чотири дитини, отримала поранення. З-під завалів врятовано 27 людей. У Павлограді російський терор забрав життя однієї людини, повідомив Зеленський.

Ракетний удар 23 січня

Нагадаємо, російська армія вночі та вранці 23 січня завдала удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Силам ППО вдалося знищити 21 із 41 ракети.

Під ударом опинилися Київ, Харків, Павлоград та інші міста. Відомо про постраждалих та загиблих, у містах зафіксовано пожежі та руйнування.

Детальніше про наслідки ракетної атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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