Зеленский назвал количество погибших и раненых украинцев во время ракетного удара россиян
Во время утреннего ракетного удара российской армии по Украине 23 января погибли шесть украинцев, 78 получили ранения.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram- канал.
"Продолжается спасательная операция после очередной российской атаки против наших городов и людей - сознательного террора против обычных жилых домов в Киеве, Харькове, Павлограде. К сожалению, пострадавшие и погибшие", - написал он и обнародовал фото последствий обстрела.
По его данным, уже известно о 22 пострадавших в результате вражеских обстрелов Киева.
В Харькове из-за атаки террористов, по предварительным данным, погибли пять человек, 51 человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения. Из-под завалов спасены 27 человек. В Павлограде российский террор унес жизни одного человека, сообщил Зеленский.
Ракетный удар 23 января
Напомним, российская армия ночью и утром 23 января нанесла удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 21 из 41 ракеты.
Под ударом оказались Киев, Харьков, Павлоград и другие города. Известно о пострадавших и погибших, в городах зафиксированы пожары и разрушения.
Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ - в материале РБК-Украина.