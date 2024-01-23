ua en ru
Вт, 23 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский назвал количество погибших и раненых украинцев во время ракетного удара россиян

Украина, Вторник 23 января 2024 13:44
UA EN RU
Зеленский назвал количество погибших и раненых украинцев во время ракетного удара россиян Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во время утреннего ракетного удара российской армии по Украине 23 января погибли шесть украинцев, 78 получили ранения.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram- канал.

"Продолжается спасательная операция после очередной российской атаки против наших городов и людей - сознательного террора против обычных жилых домов в Киеве, Харькове, Павлограде. К сожалению, пострадавшие и погибшие", - написал он и обнародовал фото последствий обстрела.

По его данным, уже известно о 22 пострадавших в результате вражеских обстрелов Киева.

В Харькове из-за атаки террористов, по предварительным данным, погибли пять человек, 51 человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения. Из-под завалов спасены 27 человек. В Павлограде российский террор унес жизни одного человека, сообщил Зеленский.

Ракетный удар 23 января

Напомним, российская армия ночью и утром 23 января нанесла удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 21 из 41 ракеты.

Под ударом оказались Киев, Харьков, Павлоград и другие города. Известно о пострадавших и погибших, в городах зафиксированы пожары и разрушения.

Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ракети
NEWS
Появились фото последствий обстрела в Соломенском районе Киева
Появились фото последствий обстрела в Соломенском районе Киева
DAILY
Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск