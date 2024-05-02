В течение апреля Российская Федерация применила против Украины сотни разных ракет и тысячи управляемых авиабомб (КАБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

По словам президент, в течение апреля враг применил:

более 300 ракет различных типов;

почти 300 "Шахедов";

более 3,2 тысячи КАБов.

Он добавил, что Сумская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая области, а также Николаев и Херсон каждую ночь страдают от подлого террора врага. Тысячи жизней удалось спасти благодаря помощи союзников, которые поддержали воздушный щит Украины, а также усилили санкционное давление против военной машины врага.

"Но много жизней, к сожалению, забраны этими ударами. И только силой можно остановить этот террор. Силой нашего народа, силой единства мира, силой давления на Россию, силой систем ПВО, которые предоставляются Украине, силой наших воинов, которые удерживают линию фронта", - добавил Зеленский.

Фото: Зеленский назвал количество выпущенных по Украине ракет, "Шахедов" и КАБов за апрель (t.me/V_Zelenskiy_official)

Производство ракет в России

Согласно данным разведки, на вооружении Российской Федерации:

около 40 единиц 3М22 "Циркон". Ежемесячно враг производит еще около 10 единиц;

около 400 единиц "Оникс"/"Оникс-М". Ежемесячно также производится до 10 единиц;

около 270 "Калибров". Враг производит до 40 единиц ежемесячно;

около 45 единиц Х-69. Темпы производства составляют до 3 единиц в месяц.

Долгий период Россия не применяла против Украины "Калибры", поскольку пополняла свои запасы. В последний раз эти ракеты террористы использовали при обстреле 27 апреля.