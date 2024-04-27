"Іскандери", "Калібри" і не тільки. Чим РФ атакувала Україну та скільки ракет збила ППО
У ніч на 27 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. ППО збила 21 з 34 ракет, які запустила РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.
"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - розповів він.
Скільки збила ППО
За словами генерала, в результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:
- 6 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 1 крилату ракету "Іскандер-К";
- 6 крилатих ракет "Калібр".
Чим атакувала РФ
Усього ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування. А саме:
- 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ);
- 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської області та з акваторії Азовського моря);
- 2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської область РФ);
- 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);
- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської областей РФ);
- 8 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.
Обстріл України
Російські війська 27 квітня знову влаштували масовану атаку по Україні. На цей раз окупанти використовували виключно ракети.
Головною метою обстрілу стали об'єкти енергетичної інфраструктури у трьох областях - Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській. Зокрема, у ніч на 27 квітня російські окупанти атакували чотири теплоелектростанції ДТЕК. Не обійшлося без постраждалих. Докладніше про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.