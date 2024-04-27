"Іскандери", "Калібри" і не тільки. Чим РФ атакувала Україну та скільки ракет збила ППО

У ніч на 27 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. ППО збила 21 з 34 ракет, які запустила РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - розповів він.

Обстріл України

Російські війська 27 квітня знову влаштували масовану атаку по Україні. На цей раз окупанти використовували виключно ракети.

Головною метою обстрілу стали об'єкти енергетичної інфраструктури у трьох областях - Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській. Зокрема, у ніч на 27 квітня російські окупанти атакували чотири теплоелектростанції ДТЕК. Не обійшлося без постраждалих. Докладніше про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.